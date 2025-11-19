19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万9100円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万9077.49円に対しては22.51円高。出来高は3万7122枚となっている。 TOPIX先物期近は3277.5ポイントと前日比23ポイント高、現物終値比2.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49100