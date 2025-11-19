歌手の氷川きよしが１９日、最新アルバム「ＫＩＩＮＡ．」を発売。アルバムのリード楽曲「ＢＥＴＨＥＬＩＧＨＴ」のミュージックビデオ（ＭＶ）も公開された。アルバムは、現在の氷川が「現在（いま）表現したい事」の幅を、そのままパッケージした意欲作。ジャンルの境界を超えるサウンドとメッセージ性を備えた楽曲が並んでいる。リード曲「ＢＥＴＨＥＬＩＧＨＴ」に関して氷川は「周りとうまく付き合えなかったり