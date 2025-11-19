大分県大分市で170棟以上が燃えた大規模な火災は、発生から18時間が経った今も鎮火に至っていません。大分県からの災害派遣要請を受け、19日午前10時前から自衛隊のヘリによる放水が行われています。防衛省によりますと、大分県から19日午前9時に自衛隊に災害派遣要請があり、受理しました。これを受け、佐賀県の陸上自衛隊、目達原駐屯地所属の多用途ヘリUH1、2機が現場に派遣されました。午前9時50分頃から放水を開始し、消火活