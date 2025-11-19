国内最大規模の風俗スカウトグループのメンバーが、制裁などと言いがかりをつけ、仲間の男性を車に監禁した疑いなどで逮捕された。「ナチュラル」のメンバー、山阪恵斗容疑者ら3人は6月、羽田空港でメンバーだった男性を取り囲み、ルールを破った制裁と言いがかりをつけ、スマホ2台を取り上げて車に連れ込み監禁した疑いが持たれている。パトロール中の警察官が、空港に停まっていた車のドライブレコーダーがマスクで隠されていた