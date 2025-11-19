東京証券取引所19日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時300円を超えた。18日に1600円以上の急落となったため買い戻す動きが優勢となった。午前終値は前日終値比374円51銭高の4万9077円49銭。東証株価指数（TOPIX）は24.26ポイント高の3275.36。前日の急落の反動で割安感の出た銘柄を中心に買い注文が入った。外国為替相場が円安ドル高基調で推移し、業績改善の期待から輸出