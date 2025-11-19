人気歌手ビリー・アイリッシュから「哀れな臆病者」と痛烈に批判された世界一の富豪イーロン・マスク氏が、ＳＮＳ上で「彼女はあまり頭がよくない」と反論した。しかしファンはＳＮＳ上でビリーを圧倒的に支持している。英紙デーリー・メールが１８日、報じた。マスク氏がＣＥＯを務めるテスラの株主は１１月、同氏が今後１０年で特定の目標を達成すれば、世界初の「兆万長者（トリリオネア：資産１兆ドル以上の富豪）」になる