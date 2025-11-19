プロ野球・西武は19日、MLBに対して今井達也投手のポスティング申請を行い、MLB全球団へ正式に通知された旨を発表しました。今井投手は、2016年ドラフト1位で作新学院高から西武に入団。チームのエースとして腕を振ってきた9年目右腕です。23、24年には2年連続となる2桁勝利を達成。24年にはチームが大失速に落ち込む中、自身初タイトルとなる最多奪三振を獲得しました。西武での在籍9年で、149度の先発含む159試合に登板。7度の完