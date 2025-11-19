軽乗用車と衝突し、バイクに乗っていた中学生2人が死亡しました。午前0時すぎ、大阪府守口市の交差点で、右折しようとしていた軽乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。バイクには兵庫県内に住む14歳の男子中学生2人が乗っていて、病院で死亡が確認されました。警察は、車を運転していた東大阪市の会社員の男（26）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は容疑を認めているということです。