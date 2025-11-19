高市首相の台湾有事を巡る発言に中国政府が反発するなか行われた日中の局長級協議から一夜明け、中国メディアは日本側への不満を一斉に伝え、批判を強めています。中国・北京からFNN北京支局・近藤雅大記者が中継でお伝えします。中国側の関係者は、18日の協議について「厳しい情勢になった」と話しています。19日朝の共産党系の新聞は「明確な説明を求める」とし、協議での日本側の姿勢に不満をあらわにしています。中国のメディ