雑貨および家電などを手がけるBRUNO（ブルーノ、東京都新宿区）は、「ポケットモンスター」のキャラクター「イーブイフレンズ」デザインの「コンパクトホットプレート」などのキッチンアイテム各種を2025年11月21日に発売する。「エーフィ」をあしらったブレンダーなどラインアップ「イーブイ」とその進化形「イーブイフレンズ」デザインのキッチンアイテムが登場する。「イーブイフレンズコンパクトホットプレート」は、イーブ