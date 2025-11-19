中国共産党系の「環球時報」はけさ、きのうの協議について「日本側に明確な釈明を求めた」と一面で報じました。また、「人民日報」は「高市総理が自ら日中関係に投げ込んだ『毒』は自ら解毒しなくてはならない」との論評を掲載し、あくまで責任は日本側にあると主張しています。こうした中、香港紙は、15日以降日本に向かう航空便でおよそ49万1000件のキャンセルが発生したと報じており、影響が広がり続けています。