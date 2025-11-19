高市総理の台湾有事に関する発言をめぐり、反発を強める中国ときのう、局長級協議がおこなわれましたが、平行線を辿っています。協議の後の撮影について、木原官房長官は中国側に新たに申し入れをしたことを明らかにしました。国会記者会館から中継です。きのうの局長級協議のあと、中国側がメディアに撮らせた映像が物議を醸していますが、木原官房長官は先ほどの会見で、中国側に「しかるべき申し入れをおこなった」と明らかにし