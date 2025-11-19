阪神の中川勇斗捕手（２１）が１９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４６０万増の１０００万円でサインした。昇給分は「家族に恩返しできれば」と語った。（金額は推定）４年目の今季は、本職の捕手ではなく主に外野を守った。念願の１軍デビューを果たすと、８月７日の中日戦（バンテリン）では地元でうれしいプロ初本塁打を記録。２５試合に出場し、打率・２６８、２本塁打、２打点だった。大きな一歩となっ