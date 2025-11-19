性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書の公開を司法省に義務づける法案が上下両院で可決された/Bonnie Cash/Getty Images（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書の公開を司法省に義務づける法案をめぐり、米連邦議会で事態が一気に進展した。同法案は18日、下院で賛成427、反対1のほぼ全会一致で可決された。唯一反対票を投じたの