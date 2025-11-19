U-17日本は北朝鮮にPK戦の末勝利 カタールで行われているU-17ワールドカップ（W杯）でU-17日本代表は現地時間11月18日にU-17北朝鮮代表と対戦。PK戦の末に勝利し、8強入りを決めた。海外メディアはアジア勢対決を制した日本について「アジアで唯一生存」「若きサムライブルーは冷静さを保っていた」と伝えた。グループリーグを首位通過し、ラウンド32ではU-17南アフリカを下して勝ち進んできた日本。北朝鮮とのアジア対決はF