ポンパドウルとパンを開発した生徒たち＝１７日、横浜市立みなと総合高校横浜市立みなと総合高校（同市中区）の生徒がベーカリーチェーン「ポンパドウル」（同）と商品を開発した。２１日から期間限定で市内の一部店舗で発売される。開発したのは、同校の選択科目から「商品開発と流通」の授業を受講した生徒４人。本年度から同校の食堂が撤退したことを受け、「昼休みに高校で『爆売れ』するパン」をテーマに同社の製品開発部