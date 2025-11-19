精糖メーカーのフジ日本は、機能性関与成分「イヌリン」を原料とする「Fuji FF」の機能性表示食品の届出を行い、「脳機能」と「骨密度」に関するヘルスクレームが受理された。食物繊維素材としては初めての機能性表示となる。「Fuji FF」は世界で唯一のサトウキビ由来の水溶性食物繊維。フジ日本の独自技術によって世界で初めて砂糖からイヌリンを作り出すことに成功している。これまで、おなかの調子を整える機能のほか、中