１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第１１弾は“愛されリーダー”こと木村柾哉（２８）。１９日発売の新盤「ＴＨＥＷＩＮＴＥＲＭＡＧＩＣ」について「タイトル曲の『Ｐｒｅｓｅｎｔ』は『君のサンタは僕だけ』のようなラブソングになっている」と笑みを浮かべた。来月に公開を控える映画「ロマンティック・キラー」では、なにわ男子の高橋恭平（２５）、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの中島颯太（２６