昨年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントが、妻の顔出しショットを披露した。１８日付のインスタグラム投稿で「本日１６回目の結婚記念日でございました」と伝えたのは、ミュージカル俳優としても活動するエハラマサヒロ。「出会って１８年、結婚して１６年１回もケンカしてないのはなかなかの記録やと思っております。まぁ神様と結婚しただけやけ