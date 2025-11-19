石川県能登町にある「イカの駅つくモール」は、日本百景に選ばれた九十九湾を望む観光交流センターだ。2020年6月にオープンしたこの施設は、新型コロナウイルスの影響で開業延期を余儀なくされたものの、現在では年間約7万人が訪れる。能登の里海を代表する情報発信拠点として存在感を増している。【画像】イカキングは人気の「映えスポット」に…“驚きの現状”を写真で見る石川県能登町にある「イカの駅つくモール」2500万円の