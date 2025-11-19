広州市白雲区にある果物販売店の運営センターで、到着したばかりのマレーシア産ドリアンを見せる従業員。（１０月１７日撮影、広州＝新華社記者／〓華）【新華社重慶11月19日】中国税関総署はこのほど、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）が農産物・食品貿易で大きな成果を収め、今年1〜10月の農産物・食品貿易額は前年同期比8.9％増の513億ドル（1ドル＝約155円）に上ったと明らかにした。うち中国がASEANから輸入したドライ