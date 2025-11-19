台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が、大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだ「あまおう ホリデー」を期間限定で販売。また、同日より季節のおすすめティーとして「あまおう 和紅茶」も登場します☆ ゴンチャ「あまおう ホリデー」 スケジュール：発売日：2025年11月27日(木)モバイルオーダー先行販売：11月25日(火)〜 商品取り扱い全店にて先行販売：2025年11月20日(木)〜らら