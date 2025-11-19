五泉市で19日、タイヤ4本（約32,000円相当）を盗んだとして五泉市に住む解体作業員の男（67）が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、ことし9月中旬、五泉市に住む被害者から警察に「タイヤが盗まれた」と届け出がありました。付近の防犯カメラなどの捜査から、男の容疑が浮上したということです。タイヤはホイール付きのスタッドレスタイヤで、被害者の自宅アパートの玄関前に置かれていて、施錠などはされ