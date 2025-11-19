ミャンマーを拠点にした特殊詐欺グループの事件で、「かけ子」役の男子高校生らを勧誘した罪などに問われた男に、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。 【写真を見る】男子高校生をミャンマー拠点の“かけ子”に 勧誘し空港まで車で送った罪などに問われた男 懲役4年の実刑判決 名古屋地裁｢主導的に犯行を進めた｣ 判決によりますと、住居不定・無職の丸杉龍実被告は去年、名古屋市の男子高校生ら3人をタイに