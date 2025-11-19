航行中の空母「福建」艦隊。（三亜＝新華社配信）【新華社三亜11月19日】中国海軍の空母「福建」艦隊がこのほど海上で複数の訓練科目を実施した。同艦が就役して以来、海上で行った初の実動訓練となった。艦隊は福建とミサイル駆逐艦「延安」、護衛艦「通遼」など複数の艦艇で構成され、任務期間中に艦隊航行、共同捜索・救助、艦載機の発着艦などの訓練を相次いで行った。（三亜＝新華社記者/李剛）航行中の空母「福建」。（