建て替えが計画されている高知県民体育館の再整備について、高知県は11月19日から高知市内の3か所で取り組みを紹介するパネルを設け、県民に広く意見を求めています。高知市桟橋通の県民体育館は老朽化が進み、県は現在の土地に新しい施設を建てて、2029年度からの供用開始を目指しています。隣接する高知市の青年センター「アスパルこうち」のグラウンドも新しい施設の敷地に取り込む考えですが、市の教育委員会や市議会な