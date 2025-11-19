18日、大分市で発生した大規模火災は、170棟以上の建物に延焼し、一夜明けた19日も鎮火のめどが立っていません。【映像】現場の様子（上空からの映像）火災の現場では白い煙が上がっていますが、だんだんと量は少なくなっているようです。現場周辺は木造の住宅が密集していて、18日夜の強い風と共に広範囲に火が広がりました。19日午前11時49分時点では170棟以上に延焼したということです。また50代の女性が煙を吸って病院に