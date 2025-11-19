【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、サウジアラビアの実権を握るムハンマド・ビン・サルマン皇太子とホワイトハウスで会談した。両氏は米国の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５の売却で正式に合意し、安全保障協力に関する「戦略防衛協定」に署名した。ムハンマド氏は対米投資を１兆ドル（約１５５兆円）に引き上げると表明した。米側の発表によると、戦略防衛協定は、共通の脅威に対抗する責任をサウジ側がさら