県内は冬型の気圧配置が続き、山沿いを中心に雪が降りました。19日、魚沼市守門では30センチの積雪が観測されました。19日朝の魚沼市。一面が雪に覆われ雪が降り続いていました。住民は除雪作業に追われていました。〈住民〉「思ったより降ったよね、びっくり」Q）降り始めの雪は重い？「すごい重いですね。きのうの雪も片づけなかったので」19日に観測された積雪は最大で魚沼市守門で30センチ、津南町で24センチなどとなりました