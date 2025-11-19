けさの富山県内は、5つの観測地点で今シーズン一番の寒さとなりました。上空に強い寒気が流れ込み、けさの県内は冷え込みました。最低気温は、富山市八尾町で2.9度、高岡市伏木で3.8度、富山市で4.3度など、県内5つの観測地点で今シーズン一番の寒さになりました。富山駅周辺では、マフラーなどで防寒対策をする人の姿が多く見られました。「風邪をひきたくないので、特に首をあっためるのは大事だと思って、（