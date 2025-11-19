これまで米国を中心に安定を保っていた世界の海に、中国が進出しつつある（写真 : Scharfsinn／PIXTA）【写真で分かる】商社勤続30年、世界77カ国を巡ったプロと学ぶ、世界の“これから”がわかる「最強の入門書」米国が孤立主義的な傾向を深め、同時に中国が勢力を拡大するなか、世界情勢は大きな岐路に立たされている。大きな変化のひとつが「海」を巡る動きだ。中国は、南シナ海だけでなく、世界のあらゆる海で覇権を狙っている