女優の宮崎あみさ（23）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。地元で力士と飲み会をすることを明かした。この日は「東京下町ローカルバトル」。墨田区出身の宮崎は「小さい頃からお相撲さんと距離が近い街で。相撲部屋の近くで遊んでもらったりとか」と話した。そして「大人になってから、お相撲さんとご飯に行ったり、お酒飲んだりするんですけど。友だちと、女の子3人、力士さん3人と合コン