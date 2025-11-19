超特急、M!LK、原因は自分にある。などが所属する大手芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団「EBiDAN」の研究生「EBiDAN NEXT」が19日、第2弾フォトマガジン「EBiDAN NEXT MAGAZINE PLUS＋2025＃2」を、12月19日に発売すると発表した。EBiDAN NEXTのメンバー1人ずつにスポットを当てた、雑誌と写真集の中間のようなフォトマガジン。今年6月発売の創刊号が完売する好評ぶりで、第2弾はEBiDAN NEXT出身で