米Googleは11月18日（現地時間）、新世代のAIモデル「Gemini 3」を発表し、「Gemini」アプリおよびGoogle検索の「AIモード」に「Gemini 3 Pro」のプレビュー版の導入を開始した。Gemini 3は、テキストだけでなく画像や動画、音声、コードなど複数のデータ形式を扱えるマルチモーダルな大規模言語モデルである。Googleは、Gemini 1でマルチモーダル対応と長文コンテキスト処理を拡張し、Gemini 2系で推論力とエージェント機能を強化