柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐって花角知事は11月21日にも自身の判断を表明する見通しであることが関係者への取材で分かりました。柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐっては地元の同意が焦点となっています。こうした中、関係者によりますと花角知事は21日にも自身の考えを表明する見通しであることがわかりました。知事は18日、福島第一原発を視察。事故を踏まえた安全対策が柏崎刈羽原発にどう生かされているかなどを確認した