さとみは29歳。一般的な会社員です。ある日、母から電話がかかってきました。どうやら、兄の妻・ゆみこに悩まされている様子。週に一度は、子ども3人を連れてお泊りに来ているそう。そして、家事も育児もすべて両親に丸投げし、ゆみこは漫画三昧。クタクタだという両親にかわって、さとみがゆみこと話し合いをします。そして、「図々しいと思います」とキッパリと指摘すると、ゆみこはその場から退散。後日、兄から電話がかかって