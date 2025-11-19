昨今の物価上昇は不動産価格だけでなく、賃貸家賃にも波及しています。こうした状況の中では、これまでと同じ感覚で「まずは賃貸に住んで、お金が貯まったら買う」というライフプランが難しくなります。とはいえ、住まいは確保しなければならないので、多くの人が「買うべきか、借り続けるべきか」というジレンマを抱えることになります。本記事では、最新の住宅・賃貸市場の現状を整理し、FPとして"今、できる選択肢"を提案します