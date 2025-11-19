ウィットリーはトッププロスペクトとして、注目を集めた(C)Getty Imagesレイズは現地時間11月18日、フォレスト・ウィットリーについて、NPBでのプレー機会を与えるため、リリースしたと発表した。【動画】緩急自在！山崎が開幕から35回0封の圧巻ピッチングシーン米FOXサンアントニオのチャック・ミナティナック氏も同日に、自身のXで情報筋の話として、同投手が巨人と契約すると投稿した。ウィットリーは高校卒業後、16年ド