喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は11月26日、新作の期間限定バーガー「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」などを発売する。販売期間は2026年1月中旬まで(予定)。ただし、数量限定のため無くなり次第終了となる。一部店舗を除く全国の「コメダ珈琲店」で取り扱う。「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」「グラクロ」〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉グラクロ(680円〜750円)〈2〉グラクロ〜海老香るトマトソース〜(730