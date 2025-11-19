タレントの渡辺満里奈が18日に自身のアメブロを更新。55歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、渡辺は「本日誕生日でした。たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と感謝を述べ「週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました」と明かした。続けて「家族や、私に関わってくれる全ての人に感謝しかないです」と心境をつづり「55歳も面白おかしく過ごしていけたらと思いますっ！」と抱負をコメントした