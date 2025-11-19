OPPOは、12月16日に「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催する。 「OPPO Find X8」を手にするオウガ・ジャパンの河野謙三氏（2024年11月撮影） 同社の公式Xアカウントによると「新フラッグシップスマホと進化したAI機能を発表します」とされており、フラッグシップスマートフォンの新製品が発表されるとみられる。同社のフラッグシップモデルの国内発表は、2024年11月の「Find X8」以来となる