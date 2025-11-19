冬型の気圧配置と寒気の影響で、石川県内は18日から19日朝にかけ、雨が降った所がありました。白山麓では雪に変わり、うっすらと雪化粧した様子が見られました。19日朝の白山市白峰地区です。18日夜から今シーズン初めて雪が降り、屋根がうっすらと雪化粧しました。冬型の気圧配置と、この時期としては強い寒気の影響で、石川県内は、18日夜から19日朝にかけ、平地では雨が、山地では雪の降った所がありました。 朝の気温