北海道旭川市の繁華街「３・６街」のテナントビルで１１月１９日朝、火事がありました。火元は２階の飲食店とみられ、現在も消火活動が続いています。火事があったのは、旭川市３条通６丁目の２階建てのテナントビルです。午前８時ごろ、通行人から「路地から炎が見える」と消防に通報がありました。（林記者）「規制線が張られた現場ではベルが鳴り響き、焦げ臭いにおいも立ち込めています」これまでにけが人の情報はなく、消防に