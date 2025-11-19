とんかつ専⾨店「かつや」は、2025年11月21日(金)より、10万食限定の「肉ライス」を期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記1998年8⽉、神奈川県相模原市に１号店が開店した「かつや」。「とんかつ」に使⽤している北⽶（カナダ・アメリカ）産の豚⾁は、加⼯⼯場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品されるため、冷凍肉では再現できない旨味たっぷりの味わ