◆Ｕ―１７Ｗ杯▽ラウンド１６日本１―１（ＰＫ５―４）北朝鮮（１８日、カタール・ドーハ）サッカーのＵ―１７日本代表は決勝トーナメント２回戦で北朝鮮をＰＫ戦の末に破り、１１年メキシコ大会以来６大会ぶりに８強進出を決めた。準々決勝（２１日）ではＵ―１７オーストリア代表と対戦する。日本は試合開始早々に先制点を奪った。前半４分、左サイドからＭＦ瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）が上げたクロスを、ファーサイドで