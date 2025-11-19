きょう19日（水）からあす20日（木）は、西日本から東日本の太平洋側では気持ちよく晴れる所が多いでしょう。晴れる地域では乾燥が進みますので、喉の乾燥などで風邪をひかないようお気をつけください。一方日本海側では雲が多い天気となり、所々で雨が降る見込みです。北日本もくもりや雨となるでしょう。特に、夜は寒冷前線が北海道付近に近づく影響で、東北北部から北海道の日本海側を中心に雨が強まり、雷雨となる所もありそう