米海兵隊のF-35B「ライトニングII」が、米南方軍の管轄地域で通常の飛行活動を実施する様子＝10月28日/Senior Airman Katelynn Jackson/US Air Force（CNN）トランプ米大統領は18日、サウジアラビアが米国からF35戦闘機を購入すると明らかにした。中東の軍事バランスを変化させる可能性をはらむ措置で、論議を呼びそうだ。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室でサウジのムハンマド皇太子と会談中、「彼らはロッキードからF35