¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£19ºÐº¹¤ÎÉ×¡¢ËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¤È¤Î¾­Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¡£³¹¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÊý¤¬Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£´Ý»³¤Ï¡ÖÌ¼¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢ËÜÊÂ¤µ¤ó¤¬80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦