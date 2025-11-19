新車16万円！ ヤマハ「新型スクーター」発表！2025年11月19日、ヤマハは新型スクーター「JOG E（以下、ジョグイー）」を発表しました。同年12月22日より、東京と大阪の地域限定で先行発売されます。新車16万円！ ヤマハが新型スクーター「JOG E」発表！【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「新型スクーター」です！（13枚）新型ジョグイーの最大の特徴は、動力に電気を使用する電動スクーターという点にあり、動力用電源に