ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が19日、都内で、「たまごっち30周年発表会」に出席した。「たまごっち」は1996年に登場し、キャラクターと遊んだり、ご飯をあげたりすることで育てていくゲームで、“平成女児”を代表する存在となっている。今年発売された最新シリーズでは、本体についているダイヤルを回すことで細胞レベルから宇宙レベルでのお世話が可能になるなど、進化を続けている。佐々木は、黄色のTシャツにブラウ